Энергетики филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» продолжают проект по созданию тематических граффити с правилами электробезопасности

В городе Осе и поселке Новозалесново на стенах электросетевых объектов появились граффити на тему электробезопасности. Тематические граффити украсили стены пяти трансформаторных подстанций, расположенных на улицах Горького, 61,71 и 91, Карла Маркса, 11 – в Осе и на улице Советской , 5 - в Новозалесново.

Проект реализован работающими в жанре стрит-арт местными молодыми райтерами при поддержке производственного отделения «Чайковские электрические сети» филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго».

Тематика повышения безопасности современной урбанистической среды, в частности, формирования у детей и подростков навыков электробезопасного поведения, оказалась интересна молодым художникам. Рисунки нанесены на стены объектов, находящихся возле образовательных и дошкольных учреждений. Все изображения созданы на основе Единого контента и стиля информационного сопровождения профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе ПАО «Россети».

Как показывает практика, на зданиях, оформленных рисунками цивилизованных художников-граффитчиков, вандальные надписи появляются реже. Поэтому, помимо функции профилактики электротравматизма, успешная реализация проекта позволяет экономить средства на ремонт и покраску фасадов энергобъектов.

Работа по профилактике детского электротравматизма проводится компанией «Россети Урал» в рамках информационно-просветительской программы «Электричество опасно». Она предусматривает организацию уроков электробезопасности в учебных заведениях, семинаров-тренингов для педагогов, экскурсий на энергообъекты и другие мероприятия.