К 2031 году в Октябрьском районе Красноярска построят современный жилой комплекс на 35 тысяч человек

Корпорация развития Енисейской Сибири и ООО «СЗ Универсалстрой» (входит в группу компаний «Монолитхолдинг») подписали соглашение о сопровождении инвестиционного проекта комплексной жилой застройки микрорайона Юдинский. Совокупный объём инвестиций составляет 120 млрд рублей.

Микрорайон Юдинский расположен в Октябрьском районе Красноярска и граничит с масштабными рекреационными территориями: экопарками «Гремячая грива» и «Юдинская долина». Главная идея проекта – единение объектов застройки с природой, их гармоничное сосуществование и дополнение, последующее развитие экотуризма на данной территории. Для достижения поставленных целей при реализации проекта планируется максимальное сохранение естественных ландшафтов, подчинение застройки рельефу, разуплотнение застройки к природным территориям, использование энергосберегающих технологий в строительстве.

Реализация проекта предусматривается в две очереди (первая очередь – 2024-2028 годы, вторая очередь – 2028-2031 годы). На площади более 142 га будут расположены мало- и многоэтажные жилые дома, общая жилая площадь которых составит 800 тысяч м², 9 детских садов, 3 общеобразовательных школы и детская школа искусств, поликлиника, 3 библиотеки, спортивный объект, многофункциональный центр, парковки, автостоянки, гаражи. Планируется, что жителями микрорайона станут 35 тысяч человек.

«Уже 35 лет ГК «Монолитхолдинг» придерживается следующей философии в своих проектах: мы строим не просто жилье, а формируем среду и образ жизни. И в новом микрорайоне Юдинский этот подход заложен в полный рост. Мы учли не только современные требования к развитию новых жилых микрорайонов, но и рекомендации урбанистов по размещению рабочих мест, которых в микрорайоне планируется более 2000. В проекте заложены школы и детские сады, поликлиника и библиотеки, уличные спортивные площадки и прочие инфраструктурные элементы. Прописаны пешеходные связи с экопарками «Гремячая грива» и «Юдинская долина». Реализовать такой масштабный и амбициозный микрорайон планируем до 2031 года», – рассказал заместитель председателя правления ГК «Монолитхолдинг» и генеральный директор ООО «СЗ Универсалстрой» Василий Прохоренко.

ГК «Монолитхолдинг» – федеральный девелопер, строительная компания из Красноярска. Приоритетное направление деятельности – строительство и реализация доступного качественного жилья, а также коммерческой недвижимости различного класса. Помимо этого, на счету компании – промышленные, административные, спортивные и социальные объекты.