Метро в Челябинске: для первых наземных остановок линии «Север – Юг» обновят почти 6 км сетей коммуникаций
21 авг. 2024, 17:15:25
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Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию сразу на два этапа выноса коммуникаций в рамках строительства линии скоростного транспорта «Север – Юг» в городе Челябинске. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.
Работы пройдут на площадке № 115 по улице Овчинникова и № 106 – остановочный пункт «Улица Косарева». В будущем здесь в том числе метротрамвай будет уходить под землю. Так, специалистам предстоит провести переустройство почти 6 км сетей связи, водопровода, дождевой канализации и наружного освещения. После окончания работ территория будет благоустроена.
Застройщик – АО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТРОТРАМВАЙ».
Проектировщик – АО «Моспроект-3».
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