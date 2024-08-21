Метро в Челябинске: для первых наземных остановок линии «Север – Юг» обновят почти 6 км сетей коммуникаций

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию сразу на два этапа выноса коммуникаций в рамках строительства линии скоростного транспорта «Север – Юг» в городе Челябинске. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Работы пройдут на площадке № 115 по улице Овчинникова и № 106 – остановочный пункт «Улица Косарева». В будущем здесь в том числе метротрамвай будет уходить под землю. Так, специалистам предстоит провести переустройство почти 6 км сетей связи, водопровода, дождевой канализации и наружного освещения. После окончания работ территория будет благоустроена.

Застройщик – АО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТРОТРАМВАЙ».

Проектировщик – АО «Моспроект-3».