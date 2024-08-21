Порт Камыш-Бурун в Керчи передадут в федеральную собственность

Керченский морской промышленный порт Камыш-Бурун передадут в федеральную собственность, его модернизацию проведут за счет средств госбюджета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко.

"В федеральную собственность будет передан Керченский морской порт Камыш-Бурун. Благодарю первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и министра транспорта РФ Романа Старовойта за соответствующее решение", - написал глава республики в своем Telegram-канале.

Работы на объекте будут выполнены за счет федеральных средств, в том числе углубление канала, который с годами заилился, что осложняло выход судов из акватории порта, добавил Аксенов.

Керченский морской порт Камыш-Бурун расположен на берегу Керченского пролива, в промышленной зоне Керчи. Специализируется на перевалке ферросплавов, углей, марганцевого концентрата, коксовой мелочи, генеральных грузов. Порт принимает суда шириной до 50 метров и длиной до 200 метров. В порту имеются четыре причала. Общая длина причальной линии – 628 метров.

В 2015 году власти республики национализировали порт и преобразовали его в государственное унитарное предприятие Республики Крым "Камыш-Бурунская производственная компания", ориентированное на производство бескоксового чугуна, металлопроката, цемента, известняка и агломерата.