Смоленская АЭС: началась подготовка территории под строительство новых энергоблоков

На площадке, отведенной под строительство второй очереди Смоленской АЭС, началась вертикальная планировка. Одну из главных задач подготовительного периода выполняет отраслевая компания - АО «Концерн Титан-2» (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), с которой заключен договор генерального подряда на весь комплекс работ по сооружению новых генерирующих мощностей.



По словам заместителя начальника управления капитального строительства Смоленской АЭС Александра Чеботарева, на освобождающихся от растительности площадях ведется вертикальная планировка, чтобы осваиваемая территория соответствовала требованиям. Экскаваторы и бульдозеры выравнивают баланс земляных масс под проектную отметку: на возвышенностях срезают грунт, в низинах – подсыпают, все послойно уплотняют. Кроме того, на въезде в Десногорск «Концерн Титан-2» строит временный модульный строительный городок, который сможет принять многотысячный коллектив строителей второй очереди станции.

«Чтобы приступить к бетонированию фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 1, необходимо в кратчайшие сроки возвести обеспечивающие объекты. Это очистные сооружения, инженерные сети, арматурное хозяйство, бетоносмесительный узел, склады, административно-бытовые корпуса и другие. Устройство инфраструктуры начнем в 2025 году, как только завершится государственная экспертиза проектной документации этих объектов, и получим разрешение на строительство», - отметил Александр Чеботарев.

«Грандиозная стройка нового атомного гиганта стремительно приближается, открывая серьезные перспективы практически для всех сфер деятельности, - подчеркивает директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – САЭС-2 станет результатом эволюционного развития станций с реакторами ВВЭР, которые Концерн «Росэнергоатом» уже эксплуатирует. По предварительным подсчетам, на реализацию проекта будет направлено более 700 миллиардов рублей инвестиций. Потребуются тысячи трудовых ресурсов. Вероятно, генеральный подрядчик будет привлекать в помощь организации, имеющиеся в регионе, что позволит обеспечить высокий темп строительства».

Разработку проектной документации на энергоблоки № 1 и № 2 второй очереди станции, в которой будет учтен набор базовых технических требований для энергоблоков большой мощности в Российской Федерации, запланировано завершить в 2025 году. Генеральным проектировщиком является АО «Атомэнергопроект». От качества этой документации зависит успешное сооружение и устойчивое, надежное и безопасное производство энергоресурсов как минимум 60 лет – до конца XXI столетия.

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока с реакторами РБМК, которые ежегодно выдают в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии. Цель сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР – замещение выбывающих мощностей Смоленской АЭС. Основные участники реализации инвестиционного проекта: застройщик - Концерн «Росэнергоатом», технический заказчик – филиал РЭА «Смоленская АЭС», генеральный проектировщик – АО «Атомэнергопроект», генеральный подрядчик - АО «Концерн Титан-2».



В соответствии с дорожной картой, утверждённой гендиректором «Росэнергоатома», к 2026 году должна быть пройдена главная государственная экспертиза проектной документации на основной период сооружения и получено разрешение на строительство энергоблоков № 1 и № 2.