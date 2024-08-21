Транспортный шлюз для энергоблока № 2 АЭС «Руппур» (Бангладеш) доставлен на стройплощадку

На строительную площадку энергоблока № 2 АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») доставлен транспортный шлюз – оборудование, входящее в схему обращения ядерного топлива на атомной электростанции.

В скором времени строителям предстоит осуществить высокоточную и наиболее трудоемкую работу при сооружении энергоблока – установку шлюза и его монтаж в здании реактора.

«Реализация проекта АЭС «Руппур» продолжается, как в части сооружения блоков, так и в части поставки оборудования, его монтажа и пусконаладочных работ. Это позволяет с уверенностью говорить о том, что “Росатом” эффективно исполняет взятую на себя перед партнером ответственность и гарантирует надежность и безопасность своих технологий для благополучия будущих поколений», – отметил вице-президент по проектам в Бангладеш АО «АСЭ» Алексей Дерий.

Транспортный шлюз, являясь важной частью реакторного отделения, представляет собой цилиндрический сосуд с двумя крышками – полотнами со стороны герметичной и негерметичной зон. В собранном виде шлюз весит 235 тонн, его длина составляет 12,7 метра, диаметр – 10 метров. Главная функция транспортного шлюза – обеспечение удержания в гермозоне радиоактивных веществ и противопожарная защита. При нормальной эксплуатации АЭС через транспортный шлюз выполняется транспортировка грузов на отметку обслуживания реакторной установки при ремонтах оборудования, ввозе свежего и вывозе отработавшего топлива.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения 3+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.