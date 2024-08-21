В трех районах Кубани построят солнечные электростанции общей мощностью 89,5 МВт

Инвесторы планируют построить в трех муниципальных образованиях Краснодарского края солнечные электростанции общей мощностью 89,5 МВт. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (ТЭК и ЖКХ) Краснодарского края Денис Сорокалетов.

"Следующим этапом развития возобновляемой энергетики станет строительство солнечных электростанций в городе Армавире, а также в Мостовском и Тихорецком районах общей мощностью 89,5 МВт", - говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью Сорокалетова.

Конкретные сроки реализации пока уточняются.

Он добавил, что в Краснодарском крае реализуются восемь инвестиционных проектов по строительству электростанций с использованием возобновляемой энергетики. Ранее уже были введены в эксплуатацию три объекта с использованием возобновляемой энергетики общей мощностью 47,47 МВт. Также построена солнечная электростанция мощностью 44,1 МВт в Северском районе, на которой в настоящее время инвестором совместно с ПАО "Россети Кубань" проводятся работы по технологическому присоединению.

Энергетическая система Краснодарского края является частью объединенной энергетической системой Юга. Всего на территории Краснодарского края расположено 48 генерирующих электростанций общей мощностью 3 180 МВт. Из-за дефицита энергии в крае осуществляется ее переток по воздушным линиям с энергосистем Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики. Однако при условии перетока значения прогнозного непокрываемого дефицита мощности в юго-западной части объединенной энергетической системы Юга составляют в нормальной схеме работы до 425 МВт.

В летний период, когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения электричества. В июле в регионе фиксировали экстремальную жару, температура воздуха на протяжении нескольких дней поднималась выше 40 градусов, что относилось к категории опасных явлений. 17 июля 2024 года был зафиксирован исторический максимум потребления в энергосистеме Краснодарского края и Республике Адыгея - 6 108 МВт. В связи с необходимостью предупреждения перегрузки энергосистемы вводились графики временного отключения электричества.