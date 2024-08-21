Продукция IEK обеспечит электроснабжение на дороге Алексеевское–Альметьевск в составе трассы Шали–Бавлы

IEK GROUP поставляет продукцию для прокладки кабельных трасс на строительство отрезка Алексеевское—Альметьевск платной дороги Шали (М-7) — Бавлы (М5). Открытие объекта планируется в 2025 году.

Трасса Алексеевское—Альметьевск в составе платной автомобильной дороги Шали (М-7) — Бавлы (М5) — масштабный проект транспортной инфраструктуры, включенный в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России». Дорога станет кратчайшим путём из Европы в Западный Китай с минимальным количеством границ.

IEK GROUP уже поставила на объект 300 тысяч метров двустенной гофрированной трубы ПНД. Она достаточно жёсткая, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации автодорог. Труба соответствует российским ГОСТам, а широкая линейка типоразмеров позволяет выбрать оптимальное решение под объект. Продукция выпускается на заводе IEK GROUP в Тульской области, что позволяет строго контролировать качество на всех этапах производства.

«Двустенная гофрированная труба ПНД — одна из наших новинок. Мы разрабатывали её под потребности российского электротехнического рынка и с учётом отечественных стандартов, — комментирует коммерческий директор IEK GROUP Артём Маймор. — Такой подход позволяет нам участвовать в крупных федеральных проектах, как, например, строительство маршрута Алексеевское—Альметьевск».

Уже 25 лет IEK GROUP поставляет электротехническое оборудование на строительные объекты страны. Продукция компании обеспечивает стабильное и безопасное электроснабжение в жилищных комплексах, на дорогах и промышленных объектах по всей России.