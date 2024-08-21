«Россети Кубань» готовят к осенне-зимнему периоду высоковольтные подстанции в лабинском энергорайоне

В Лабинском филиале компании «Россети Кубань» энергетики приступили к ремонту подстанций «Откормбаза» и «Переправная» в Лабинском и Мостовском районах Краснодарского края. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией школы, детские сады, котельные, молочный завод в станице Переправной, а также бытовых потребителей сельских населенных пунктов двух муниципальных образований края.

Энергетики выполнят ремонт и техническое обслуживание трансформаторов, масляных выключателей, разъединителей, конденсаторов связи и другого подстанционного оборудования. Проведут противопожарные мероприятия, обновят металлические конструкции и диспетчерские наименования.

Всего в рамках ремонтной программы с начала текущего года специалисты Лабинских электрических сетей выполнили ремонт 10 высоковольтных питающих центров. Мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения жителей региона, социальной и коммунальной инфраструктуры.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций классом напряжения 10/0,4 кВ.