«Россети Кубань» готовят к осенне-зимнему периоду высоковольтные подстанции в лабинском энергорайоне

21 авг. 2024, 17:30:25
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Россети Кубань
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В Лабинском филиале компании «Россети Кубань» энергетики приступили к ремонту подстанций «Откормбаза» и «Переправная» в Лабинском и Мостовском районах Краснодарского края. Энергообъекты обеспечивают электроэнергией школы, детские сады, котельные, молочный завод в станице Переправной, а также бытовых потребителей сельских населенных пунктов двух муниципальных образований края.

Энергетики выполнят ремонт и техническое обслуживание трансформаторов, масляных выключателей, разъединителей, конденсаторов связи и другого подстанционного оборудования. Проведут противопожарные мероприятия, обновят металлические конструкции и диспетчерские наименования.

Всего в рамках ремонтной программы с начала текущего года специалисты Лабинских электрических сетей выполнили ремонт 10 высоковольтных питающих центров. Мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения жителей региона, социальной и коммунальной инфраструктуры.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций классом напряжения 10/0,4 кВ.

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