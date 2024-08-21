«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения самого крупного города в ЯНАО

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Ева-Яха» в Ямало-Ненецком автономном округе. Питающий центр задействован в схеме электроснабжения жителей и социально значимых объектов газовой столицы России – Нового Уренгоя. На повышение надежности энергообъекта компания направила 6,5 млн рублей.

На подстанции 110 кВ «Ева-Яха» поочередно выполнен капитальный ремонт двух силовых трансформаторов суммарной мощностью 50 МВА. Для технического обслуживания основных узлов агрегатов энергетики с помощью автокрана демонтировали съемные 10 - тонные части баков, после чего осуществили замену запорной арматуры, вентиляторов системы охлаждения, газового и струйного реле. Работы на силовом оборудовании завершились высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке электросетевого комплекса Арктического региона к предстоящему осенне-зимнему периоду. Своевременно выполненные работы на подстанции 110 кВ «Ева-Яха» позволили повысить надежность электроснабжения свыше 25 тысяч жителей северной части Нового Уренгоя, а также нескольких десятков социально значимых объектов.