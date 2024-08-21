«Завод Энергокабель» выступил генеральным спонсором спортивного праздника в городе Электроугли

На производственных площадках компании 19 августа сотрудников ждал сюрприз: фотозона, праздничное украшение и подарки всем, кто пришел на утреннюю смену и уходил домой с ночной. Также в этот день на площадке в Тольятти открыли Доску Почета, а в Энгельсе дополнили праздник традиционным волейбольным турниром. Сюрприз удался: машинисты, мастера линий, начальники смен, работники склада, бухга...