Более 7 тысяч человек без света: аварии на сетях в трех районах Крыма

Более 7000 человек остались без света в трех районах Крыма из-за аварий на электросетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в городах Алушта, Саки и городском округе Судак", – говорится в сообщении.

По информации Владимира Воронкина, в Алуште без света остались 4165 человек, в городе Саки и селе Орехово – 2904 человека. В городском округе Судак отключение коснулось сел Прибрежное, Миндальное и Солнечная долина. Без электроэнергии остались 94 человека.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что Сакскому району Крыма выделят 30 миллионов рублей на обновление трансформаторных подстанций.