Минэнерго прорабатывает предложения по поддержке угольной отрасли Хакасии

Сергей Мочальников посетил Республику Хакасию с рабочим визитом. Замминистра провёл совещание с главой Хакасии Валентином Коноваловым и советником главы региона Николаем Шульгиновым.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе в сфере энергетики, в частности работу по повышению надёжности электросетевого комплекса, его модернизацию, а также дальнейшие планы по реализации соответствующих мероприятий.

Особое внимание было уделено вопросам поддержки угольной отрасли региона. В том числе, в ходе расширенного совещания с представителями угольных предприятий республики обсуждались вопросы вывоза угольной продукции на экспорт в восточном направлении.

«Минэнерго совместно с правительством Хакасии, федеральными ведомствами и РЖД проводит работу по улучшению ситуации с вывозом угля на экспорт. На сегодняшний день по данному вопросу наметилась положительная динамика, Хакасия постепенно входит в график отгрузки», – отметили в российском энергетическом ведомстве.

Замминистра поздравил работников угольных предприятий региона с наступающим профессиональным праздником – Днём шахтёра и вручил ведомственные награды.