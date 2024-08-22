Новая линия волочения от Xinming для малых и средних предприятий

Производитель китайского оборудования Xinming представил новую бюджетную линию грубого волочения меди с отжигом на проход XM-400/13DTSP, которая подходит для использования на малых и средних предприятиях.

Преимущества линии в малых габаритных размерах, что позволяет разместить линию в небольших помещениях, а также менее энергозатратное по сравнению со стандартными линиями грубого волочения. Преимуществом линии также является ее стоимость, которая в 2.5 раза ниже, чем у линий в стандартном исполнении.

Комплектация линии XM-400/13DTSP: