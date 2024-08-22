Новая линия волочения от Xinming для малых и средних предприятий
7 часов назад
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Производитель китайского оборудования Xinming представил новую бюджетную линию грубого волочения меди с отжигом на проход XM-400/13DTSP, которая подходит для использования на малых и средних предприятиях.
Преимущества линии в малых габаритных размерах, что позволяет разместить линию в небольших помещениях, а также менее энергозатратное по сравнению со стандартными линиями грубого волочения. Преимуществом линии также является ее стоимость, которая в 2.5 раза ниже, чем у линий в стандартном исполнении.
Комплектация линии XM-400/13DTSP:
- Разматывающая стойка
- SL-400/13 волочильный стан
- Печь отжига
- SL-630SP приемное устройство
- GGD-1500 Силовой шкаф
- Пулт управления
- Острильный станок
- Парогенератор
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