Почти 50 км федеральных трасс обновили в Тамбовской области

7 часов назад
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Источник:
Росавтодор
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Работы по устройству слоев износа прошли на пяти участках автодорог Р-22 «Каспий», Р-208 Тамбов ‒ Пенза, Р-193 Воронеж ‒ Тамбов и на подъезде к Тамбову.

Общая протяженность участков с обновленным дорожным покрытием составила порядка 47 км. При этом для приведения к нормативу проезжей части на участке со 185-го по 190-й км трассы Р-193 Воронеж – Тамбов из федерального бюджета в этом году направлены дополнительные средства, а  подрядчик выполнил работы на полгода раньше запланированного госконтрактом срока.   

На подъезде к Тамбову заменили покрытие на всей протяженности – с 0-го по 7-й км. На дороге Р-208 Тамбов – Пенза такие работы прошли на двух участках – с 10-го по 17-й км и с 19-го по 26-й км. На трассе Р-22 «Каспий» восстановили изношенный слой асфальтобетона на отрезке с 409-го по 431-й км.

«На автодороге Р-22 «Каспий» верхний слой дорожной одежды заменили на новый, применив технологию «Сларри Сил», которая позволяет восстановить эксплуатационные характеристики дороги, продлить срок службы асфальтобетонного покрытия и улучшить качество сцепления колес автомобилей с проезжей частью», ‒ пояснил заместитель начальника ФКУ Упрдор Москва ‒ Волгоград Сергей Сенибабнов.  

Кроме того, в дорожно-строительном сезоне 2024 года предстоит завершить плановый ремонт еще двух участков федеральных дорог. Это отрезок с 4-го по 10-й км трассы Р-208 и участок с 377-го по 386-й км дороги Р-119.

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