СПЕЦКАБЕЛЬ выпускает продукцию для ОПК

Представитель кабельного завода поделился опытом импортозамещения продукции.

Вице-президент завода «Спецкабель» Сергей Лобанов выступил на стратегической сессии ТПП России, которая состоялась на Форуме «Армия» в Московской области. Участники сессии обсуждали пути достижения технологической независимости страны через производственную кооперацию предприятий ОПК и малого бизнеса, роботизацию и применение аддитивных технологий в производстве.

Доклад Сергея Лобанова назывался «Технологический суверенитет через частные предприятия – пятилетка за 2 года». Спикер представил опыт завода «Спецкабель» в области импортозамещения кабельной продукции.

С 2022 года, после введения санкций, предприятие «Спецкабель» активно развивает программы импортозамещения. Завод модернизировал производство, освоил выпуск новых видов кабелей, ранее выпускаемых за рубежом, и начал поставки продукции на внутренний рынок, удовлетворяя потребности предприятий ОПК и других стратегически важных отраслей.

Сергей Лобанов подчеркнул, что для достижения технологического суверенитета необходимо развивать частный сектор. Частные предприятия, обладающие гибкостью, инновационным потенциалом и высокой адаптивностью, способны быстро реагировать на вызовы времени и создавать новые, конкурентоспособные продукты.

Участники сессии подчеркнули важность объединения усилий государства, бизнеса и научного сообщества для решения задач технологического суверенитета. Опыт завода «Спецкабель» показывает, что частные предприятия играют ключевую роль в этой непростой задаче.