В СУЭНКО меняют неизолированный провод на СИП

В 2024 году СУЭНКО смонтирует самонесущий изолированный провод (СИП) взамен обычного на участках ЛЭП в 59 населенных пунктах Курганской и Тюменской областей.

Техническая политика СУЭНКО задала курс на применение СИП в электросетевом хозяйстве с разработкой целевой программы на 2016 и последующие годы. Это значит, что при новом строительстве и реконструкции воздушных линий напряжением 0,4 - 6-10 кВ неизолированный провод, как правило, не применяется.

- Это важно как для работы энергетиков, так и для потребителей электроэнергии. Главные преимущества СИП – высокая электробезопасность, снижение аварийности и потерь электроэнергии. Так, на линии с изолированным проводом исключены схлестывание проводов, которое часто приводит к аварийным отключениям при сильном ветре, и короткие замыкания. СИП устойчив к негативному воздействию мокрого снега и гололеда. Изоляция из светостабилизированного полиэтилена гарантирует долгий срок эксплуатации не менее 40 лет. А еще существенно снижается риск воровства электроэнергии путем наброса на провод, - отмечают в компании.

В СУЭНКО действует специальная целевая программа по замене неизолированного провода на изолированный. Каждый год, анализируя аварийность в электросетевом комплексе, специалисты определяют участки ЛЭП, которые целесообразно перевести на СИП. В первую очередь, это ЛЭП, проходящие по лесистой местности. По итогам 2023 года общая протяженность ВЛ 0,4-10 кВ с самонесущим изолированным проводом составила более 6 тыс. км



В 2024 работы продолжаются: в Зауралье – в Кургане и 24 муниципальных округах, в Тюменской области – в Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, а также Тюмени и Тюменском районе. К середине октября энергетики заменят на СИП провод на 231 воздушной линии 0,4 кВ и 15 воздушных линиях 10 кВ. В совокупности это более 200 км.



Еженедельно к реализации программы привлечены в среднем 15 бригад СУЭНКО и более 30 единиц спецтехники и, дополнительно, силы 3 подрядных организаций.