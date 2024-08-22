В Улан-Удэ возведут новую инфекционную больницу

Управление государственной экспертизы Республики Бурятия выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство корпуса на 150 коек Республиканской клинической инфекционной больницы в городе Улан-Удэ Республики Бурятия. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

В Улан-Удэ построят новую инфекционную больницу на 250 мест. Первый этап строительства предусматривает возведение корпуса на 150 коек.

Новое здание Республиканской клинической инфекционной больницы разместится по улице Пирогова, где сейчас расположено старое здание, возведенное в 40-е годы прошлого столетия. Износ его составляет порядка 70 процентов, и оно уже многие годы не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и стандартам. Старое учреждение будет снесено после завершения первого этапа строительства. По проекту новый корпус будет состоять из основного здания, лаборатории, административного и обсуживающего помещений, где планируется разместить пищеблок, помещения для персонала и инженерно-технические службы. На всех этажах будут размещены палаты с санитарными и душевыми комнатами.*

Застройщик – Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия».

Проектировщик – ООО «Центральный проектный институт №17», ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ», АО «ГИПРОЗДРАВ» – научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.