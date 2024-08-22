В Ульяновске заемщик ФРП запустил оборудование для выпуска крупногабаритных пресс-форм

Компания «Форш» на своей площадке в Ульяновске запустила в эксплуатацию оборудование для выпуска крупногабаритных пресс-форм и штампов. Инвестиции в развитие производства превысили 120 млн рублей. Из них 80 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Благодаря средствам займа ФРП компания приобрела крупный 5-осевой портальный обрабатывающий центр. Запуск нового оборудования уже в 2024 году позволит минимум на 10% увеличить выпуск сложных крупногабаритных пресс-форм, штампов и специальной оснастки.

«Новый станок является частью технологической цепочки по выпуску крупных пресс-форм и штампов. В настоящий момент он загружен на 100%, работа на нем организована в три смены. До обращения в ФРП наши производственные мощности в 5-осевой обработке крупных деталей были ограничены и требовали развития. Дооснащение станочного парка новым центром позволяет как увеличить объемы выпуска, так и снижает возможность срыва выполнения заказов из-за непредвиденного ремонта действующего оборудования», – рассказал президент ЗАО «Форш» Алексей Баданов.

Выпускаемые пресс-формы и штампы планируется в первую очередь поставлять на предприятия автомобильной промышленности, а также авиационной, металлургической и других отраслей. Среди потенциальных заказчиков «АвтоВАЗ», «КАМАЗ», «Группа ГАЗ», «УАЗ», «Ил», «Туполев», ОДК и заводы группы «Русал».

В частности, для автомобильных заводов предприятие готово изготавливать пресс-формы бамперов, панелей приборов, обивок дверей, багажников, а также других элементов интерьера и экстерьера автомобиля.

На текущий момент, по данным компании, около 75% российского рынка крупногабаритных пресс-форм для машиностроения приходится на зарубежную продукцию. В основном из Китая и Турции. За счет нового производства предприятие намерено снизить этот показатель.