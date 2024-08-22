В аэропорту Пскова инвестор построит новый терминал прилета

Отдельный терминал прилета планируется возвести на территории Псковского Международного аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове уже в следующем году. Об этом генеральный директор ООО «Новапорт-Холдинг» Евгений Янкилевич рассказал на рабочей встрече с Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Евгений Янкилевич подчеркнул, что работы по проектированию нового терминала прилета компания планирует начать уже в этом году. Кроме того, модернизация и реконструкция ждут существующее здание аэровокзала. Все это позволит разделить возрастающие пассажирские потоки, а также создать комфортные условия для пассажиров и сотрудников воздушной гавани. Также инвестор планирует продолжить работу по реконструкции и модернизации аэродромной инфраструктуры, укомплектованию спецтехникой.

Участники встречи обсудили возможности расширения маршрутной сетки, открытия новых направлений, которые могут заинтересовать как жителей, так и гостей региона.

Михаил Ведерников отметил, что итогам семи месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом отмечается как увеличение числа совершенных авирейсов из псковского аэропорта, так и рост пассажиропотока — уже перевезено почти 100 тыс пассажиров. По итогам года пассажиропоток может составить около 170 тыс человек.

Особое внимание Глава региона уделил работам по реконструкции привокзальной площади, которые активно ведутся в настоящее время. Проект позволит обеспечить безопасность и создать комфортные условия для жителей и гостей региона.

В рамках встречи достигнута договоренность о размещении во всех 21 аэропортах компании «Новапорт» тематической выставки, посвященной богатейшему культурному наследию Псковского края. Благодаря этому туристический потенциал области будет представлен в самых разных российских регионах — от Новосибирска до Калининграда.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении совместной работы по поэтапному развитию Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга».

«Для нас Псковский аэропорт — знаковый, несмотря на то, что перевозит пока небольшое количество пассажиров, но зато он находится в городе с высоким туристическим потенциалом. Чистота, порядок и благоустройство Пскова вызывает искреннее восхищение. Мы хотели таким же красивым видеть и аэропорт, и мы добьемся этого. С оптимизмом смотрим, верим в Псковскую область, верим в наши добрые партнерские отношения с Правительством региона», — отметил Евгений Янкилевич.

В свою очередь Михаил Ведерников подтвердил готовность оказывать поддержку инвестору со стороны Правительства Псковской области, учитывая стратегическое значение аэропорта Пскова: «Мы постоянно на связи. Стараемся все вопросы решать „с колес“. Мы крайне заинтересованы, ведь аэропорт — это важная точка роста и развития Псковской области».