IEK GROUP внедряет новые технологии контроля качества продукции

На предприятиях IEK GROUP внедрен новый инструмент управления качеством — современный метод анализа и выявления критических шагов в производственных процессах Failure Mode and Effects Analysis (FMEA-АПН). С помощью этого инструмента проводится анализ потенциальных несоответствий и оцениваются риски в технологических процессах изготовления продукции.

Данный инструмент является одним из самых прогрессивных в системе менеджмента качества и позволяет с помощью экспертного мнения специалистов оценить риски в технологическом процессе, ранжировать их по степени значимости, по вероятности возникновения и обнаружения, а также выработать мероприятия по их минимизации.

Олег Ильин, заместитель генерального директора по производству IEK GROUP: «Применение данного инструмента практикуется многими лидирующими компаниями в различных отраслях: от аэрокосмической до автомобильной. Инструмент доказал свою эффективность, поэтому мы инициировали освоение данного метода для оценки наших производственных процессов. Он помогает понимать, где возникают «узкие места», и своевременно решать проблемы». Следует отметить, что методология FMEA-АПН подразумевает регулярную переоценку рисков в технологическом процессе и позволяет реагировать на изменения.

Новый инструмент оценки уже внедрен на производственных площадках IEK GROUP в Тульской и Новосибирской областях, а также на заводах в Казани, выпускающих продукцию LEDEL и FEREKS. Освоение еще одной технологии контроля качества продукции — очередной этап большой многолетней программы, цель которой на сегодня сформулирована как «Ноль дефектов». Компания планомерно развивает систему менеджмента качества, её эффективность подтверждена сертификатами ISO 9001, гарантирующими высокое качество товаров и услуг.