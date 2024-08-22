«Россети Кубань» подготовили к зиме почти 50 км высоковольтных ЛЭП в армавирском энергорайоне

Специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт трех высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ. Общая протяженность отремонтированных ЛЭП составляет 49 км. Энергообъекты обеспечивают надежное электроснабжение сельских поселений Гулькевичского, Новокубанского и Успенского районов Краснодарского края с населением свыше 25 тыс. человек.

На ЛЭП «Восток – Глубокая», «ГПТФ – Соколовская» и «Советская – УНПС» энергетики выполнили техническое обслуживание, заменили свыше 700 отработавших ресурс изоляторов на современные усовершенствованные аналоги. В пределах охранных зон линий электропередачи расчистили от древесной и кустарниковой растительности 1,5 га трасс, обновили диспетчерские наименования и знаки безопасности.

Также энергетики укрепили железобетонные стойки и отремонтировали фундаменты 17 опор на воздушных линиях электропередачи «ГПТФ – Соколовская» и «Советская – УНПС». Комплекс мер минимизирует вероятность технологических нарушений в электрических сетях, способствует повышению надежности работы электросетевого комплекса в период пиковых нагрузок.

Всего в армавирском энергорайоне в 2024 году будет произведена замена 4,8 тыс. изоляторов, 540 опор и свыше 65 км провода на линиях электропередачи различного класса напряжения. Своевременное техническое обслуживание и ремонт ЛЭП позволяет обеспечить бесперебойным и качественным электроснабжением жителей и социально значимые объекты восточных районов Краснодарского края.

Армавирский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять административных районов Краснодарского края: Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский, а также пригородные территории Армавира. В зоне ответственности филиала линии электропередачи общей протяженностью более 9,9 тыс. км, 73 питающих центра 35-110 кВ и более 2 600 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.