Четыре участка по программе КРТ реорганизуют в Тропарево-Никулине

Инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки в районе Тропарево-Никулино общей площадью почти 23 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сегодня в районе Тропарево-Никулино реализуют уже четыре проекта комплексного развития территорий. По ним в течение четырех-пяти лет возведут современные жилые и деловые кварталы, где построят свыше 132 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — около 714 миллионов рублей. В итоге в районе будет создано почти 1,9 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Реорганизацию участка площадью 0,68 гектара проводит правообладатель, три других проекта редевелопмента общей площадью почти 22,3 гектара реализуют операторы КРТ.

«Благодаря программе комплексного развития территорий район Тропарево-Никулино ждет преображение. Здесь появится 55 тысяч квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации и иных городских нужд. Также в районе возведут общественно-деловые объекты площадью свыше 77 тысяч квадратных метров, среди них школа для 325 учеников, подстанция скорой помощи и административное здание для размещения аппарата полиции. Все участки ждет благоустройство и озеленение, а в жилых кварталах рядом с домами появятся детские и спортивные площадки», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 таких проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.