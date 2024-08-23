Энергоблок №3 Белоярской АЭС несёт плановую нагрузку после планового ремонта

6 часов назад
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Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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Станция работает на мощности 1260 мегаватт двумя энергоблоками. 

21 августа энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС был подключён к сети после ремонта с перегрузкой топлива. 

 Одной из наиболее крупных задач была модернизация системы охлаждения газа генераторов с заменой газоохладительных насосов всех трех турбогенераторов энергоблока №3. Замена проходила впервые с момента запуска в эксплуатацию в 1980 году. Эта важная работа, также связанная с продлением срока эксплуатации энергоблока, позволила продолжать стабильный отвод тепла водородом, что является неотъемлемым условием работы генераторов для надёжного производства электроэнергии.  

«Текущий планово-предупредительный ремонт приблизил нас к продлению срока эксплуатации энергоблока №3 до 2040 года. Для продолжения устойчивой и безопасной работы энергоблока заменили чехлы термопар и выемную часть одного из главных циркуляционных насосов первого контура, который осуществляет циркуляцию жидкого натрия внутри реактора БН-600. Помимо ремонтных работ, выполнили перегрузку 121 тепловыделяющей сборки в активную зону реактора», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров. Также специалисты выполнили текущий ремонт насосов, арматуры, турбин и генераторов, провели чистку теплообменного оборудования и фильтров, осуществили эксплуатационный контроль металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов. 

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. 

Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введена в работу в апреле 1964 года. Её первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Управление коммуникаций Белоярской АЭС

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