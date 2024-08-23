К концу 2025 года к нормативу приведут 87% трассы А-392 Южно-Сахалинск – Холмск

23 августа глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков в ходе рабочего визита в Дальневосточный федеральный округ на 10-м км трассы А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков провел производственное совещание. На повестке дня – развитие федеральных дорог А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков и А-392 Южно-Сахалинск – Холмск, а также повышение безопасности дорожного движения.

В числе участников мероприятия ‒ министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев, врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области Вячеслав Тумарев, начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Радик Фаразутдинов, заместитель начальника Управления эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Роман Беккер и директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

«Автомобильные дороги А-391 и А-392 наравне с главной транспортной артерией А-393 нуждаются в комплексном развитии. По этим маршрутам осуществляются перевозки тяжеловесного и крупногабаритного груза из морских портов в Корсакове и Холмске в Южно-Сахалинскую агломерацию и другие населенные пункты острова, а также движение пассажирского транспорта в административный центр Сахалинской области, который в том числе является транзитным пунктом для туристов, направляющихся на Южные Курилы. Многие участки федеральных трасс Сахалинской области работают в режиме перегруза – ежедневно по ним проезжает от 8,5 до 10 тыс. автомобилей в сутки. Поэтому наша главная цель – сделать проезд по дорогам безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения, для этого мы вырабатываем четкую стратегию», – отметил руководитель Росавтодора Роман Новиков.

Первый вопрос, который обсудили в ходе совещания, был посвящен программе работ на трассе А-391, соединяющей Южно-Сахалинск и Корсаков. По словам директора ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергея Петраева, в условиях растущей интенсивности движения транспортных средств, необходимости повышения уровня безопасности, а также с учетом планируемых работ по реконструкции Корсаковского морского торгового порта требуется проведение капитального ремонта дороги, а также повышение ее пропускной способности. Так, принято решение о расширении проезжей части с двух до четырех полос движения в три этапа, при этом специалисты устроят разделительное барьерное ограждение и смонтируют линии электроосвещения, что позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий на данном маршруте. Также стало известно, что сначала будет расширен 8-километровый участок. К работам планируется приступить уже в следующем году.

Кроме того, после перевода всех 23 км трассы А-391 в четырехполосное исполнение приступят к работам на еще одном важном направлении ‒ Южно-Сахалинск – Сокол в составе трассы А-393, где в настоящее время возникают постоянные заторы на подъезде к городу. Здесь предлагается аналогичное техническое решение – перевести дорогу в четырехполосное исполнение с устройством разделительного ограждения и линий электроосвещения.

Также участники совещания подробно обсудили перспективы развития трассы А-392 Южно-Сахалинск ‒ Холмск. В настоящее время заключены государственные контракты на выполнение работ по ремонту трех участков, входящих в Южно-Сахалинскую агломерацию: км 26 – км 35, км 47 – км 53 и км 53 – км 56. Планируется, что благодаря комплексу работ к концу 2025 года 87 % дороги будет соответствовать нормативным показателям.

Большой объем работ предусмотрен и на участке км 84 – км 88. Здесь из-за схода оползня в 2019 году произошла подвижка земляного полотна. Дорожники закрыли движение и организовали временный объезд потенциально опасного участка трассы. В рамках аварийно-восстановительных работ были выполнены изыскательские и проектные работы, организован сброс основного объема сточных вод. В целях исключения дальнейшего развития оползневых процессов и восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги завершается разработка проектной документации на капитальный ремонт объекта. В планах – ликвидировать деформации и повреждения земляного полотна, в том числе стабилизировать и укрепить верхний оползневой склон, восстановить водоотвод, устроить новые элементы обустройства. К строительно-монтажным работам планируют приступить в следующем году.

Отдельно обсудили мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Так, министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев и врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области Вячеслав Тумарев рассказали о работах в этом направлении, в том числе проводимых на региональной дорожной сети, а также поделились планами по использованию беспилотных летальных аппаратов при мониторинге аварийно опасных участков.

После совещания Роман Новиков проехал по трассе Южно-Сахалинск – Корсаков и непосредственно проинспектировал транспортно-эксплуатационное состояние дороги.