Накопители стали вторым по значимости драйвером развития электроэнергетики в США

5 часов назад
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Источник:
Ассоциация Глобальная эне...
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Ввод новых мощностей в электроэнергетике США в первом полугодии 2024 г. достиг 20,2 гигаватта (ГВт), превысив показатель первой половины прошлого года чуть более чем на 20% (на 3,6 ГВт). Установленная мощность ветровых и солнечных генераторов увеличилась на 12 ГВт и 2,5 ГВт соответственно, а накопителей энергии – на 4,2 ГВт, согласно данным Управления энергетической информации (EIA). Тем самым накопители стали вторым по значимости драйвером развития электроэнергетики в США.

Техас и Флорида – регионы с благоприятным климатом – обеспечили 38% ввода новых мощностей в солнечной энергетике. В свою очередь, крупнейшей солнечной электростанцией, открытой по итогам первого полугодия 2024 г., стал проект Gemini мощностью 690 МВт в штате Невада, расположенном в западной части США. Штаты Запада США стали лидерам и по вводу накопителей: Калифорния обеспечила 37% ввода мощностей для хранения энергии, Техас – 24%, а Аризона и Невада – 19% и 13% соответственно.

Общенациональный ввод ветроэлектростанций (ВЭС) в первом полугодии 2024 г. достиг 2,5 ГВт, из них 575 МВт приходилось на две крупнейшие ВЭС – Сanyon Wind (309 МВт) и Goodnight (266 МВт), расположенные в Техасе. Ввод АЭС составил 1,1 ГВт – сказалось подключение к сети четвертого по счету реактора АЭС «Вогтль» в штате Джорджия. В результате АЭС «Вогтль» стала крупнейшей из всех действующих атомных электростанций в США (4,5 ГВт).

Вывод мощности из эксплуатации по итогам первого полугодия 2024 г. достиг 5,1 ГВт, из них свыше 90% приходилось на угольные и газовые электростанции. Сюда, в частности, относится первый энергоблок угольной ТЭС Seminole Electric Cooperative в штате Флорида (626 МВт), первый энергоблок угольной ТЭС Homer City в Пенсильвании (626 МВт), а также шесть энергоблоков электростанции Mystic (1413 МВт), которая была третьей по величине газовой ТЭС в штатах Новой Англии.

Согласно прогнозу EIA, во второй половине 2024 г. ввод новых мощностей в электроэнергетике США достигнет 42,5 ГВт, из них 25 ГВт будет приходиться на солнечные панели, 10,8 ГВт – на накопители энергии, 4,6 ГВт – на ветроустановки, а 2,1 ГВт – на все прочие типы электростанций.

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