Новое название управляющей компании ветроэнергетического дивизиона «Росатома» – АО «Росатом Возобновляемая энергия»

Название юридического лица было изменено в рамках реализации бренд-политики госкорпорации.

С целью перехода на «монолитный» бренд, АО «НоваВинд», управляющая компания ветроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом», переименована в АО «Росатом Возобновляемая энергия» (на английском языке — Rosatom Renewable Еnergy, Joint-Stock Company). Регистрирующим органом осуществлена государственная регистрация нового наименования акционерного общества.

Ожидается, что переход на монолитный бренд позволит повысить клиентоцентричность и выстроить позиционирование «Росатома» как глобального технологического лидера. Использование единого бренда уже внесло определенный вклад в достижение целей стратегии госкорпорации.

Процесс переименования запущен во исполнение распоряжения Правительства РФ от 22 января 2024 года. В течение 2024 года фирменное наименование сменит 21 юридическое лицо, входящее в контур управления «Росатома».

Ветроэнергетический дивизион «Росатома» консолидирует усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Дивизион был основан в сентябре 2017 года. В его сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день Росатом ввел в эксплуатацию свыше 1 ГВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года «Росатом» введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40 %. В перспективе, с учетом роста доли ветрогенерации и атомных мощностей, она будет только расти.