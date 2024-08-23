Под Казанью за счет займа ФРП открыли современный завод по производству полимерных труб

Компания «РГК» открыла в селе Богородское Республики Татарстан новый завод по производству полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой. Они используются в ЖКХ, строительстве и сельском хозяйстве. Первые партии продукции поставлены для водоканалов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Инвестиции в создание нового производства превысили 500 млн рублей. Из них 215 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

Благодаря средствам займа ФРП компания закупила две высокоскоростные экструзионные линии для изготовления труб, а также вспомогательное оборудование – сушильные системы и опорные кран-балки.

На заводе налажено серийное производство полипропиленовых труб с двойной стенкой диаметром от 160 до 1000 мм. При их изготовлении используется исключительно отечественное сырье – полипропилен производства «СИБУР». Мощности предприятия позволяют выпускать до 6000 тонн продукции в год.

Выпускаемые трубы широко используются в ЖКХ, сельском хозяйстве и стройиндустрии. Они применяются, например, при прокладке дренажных систем, систем водоотведения ливневых и хозяйственно-бытовых, а также производственных стоков. Двойная стенка обеспечивает высокую прочность, в результате чего труба выдерживает нагрузку грунта.

«Этот вид продукции знаком нашей компании уже давно и назрел момент организации собственного производства гофрированных труб. В связи с последними постановлениями правительства в части реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры и необходимости в ежегодной замене инженерных коммуникаций в стране не менее 6% в год, ввод наших мощностей безусловно окажет положительное влияние на отрасль», – рассказал генеральный директор ООО «РГК» Ленар Гильмутдинов.

Полимерные трубы по сравнению со стальными и бетонными более легкие, стойкие к коррозии, имеют высокую ремонтопригодность, а срок службы составляет не менее 50 лет. Кроме того, для монтажа гофрированных изделий практически не требуются фитинги и иные соединительные элементы, без которых невозможно собрать систему из гладких труб.

Первые партии продукции поставлены для водоканалов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Саранска, а также для строительства федеральных трасс.