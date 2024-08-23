В 2024 году участок Южно-Сахалинск – Ноглики в составе трассы А-393 будет переведен в асфальтобетон

Автомобильная дорога Южно-Сахалинск – Оха протяженностью 834 км получила федеральный статус в 2021 году. Эта важнейшая транспортная артерия, которая соединяет населенные пункты по восточному побережью острова Сахалин и проходит через восемь крупных городов, на 202 км имела грунтовое покрытие. С момента передачи трассы в федеральную собственность Росавтодору удалось отремонтировать 150 км, из них 90 км перевели в асфальтобетон.

На сегодняшний день показатель транспортно-эксплуатационного состояния дороги удалось увеличить до 71,8 %. Благодаря этому уже сейчас время в пути от Южно-Сахалинска до Охи сократилось на три часа.

«Мы продолжаем масштабную работу по ликвидации оставшихся грунтовых разрывов на подведомственной сети. Одна из главных задач – обеспечить трассу А-393 Южно-Сахалинск – Оха асфальтобетонным покрытием на всем ее протяжении. Рассчитываем, что в результате работ время в пути от Южно-Сахалинска до Охи сократится на пять часов. Безусловно, это скажется на повышении уровня жизни граждан, а также на темпах экономического развития Сахалинской области», – подчеркнул руководитель Росавтодора Роман Новиков в ходе рабочей встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

По словам руководителя ведомства, работы на главной транспортной артерии Сахалина идут поэтапно. В этом году планируется отремонтировать еще порядка 58 км. Таким образом, с 2021 по 2024 год к нормативу будет приведено уже 210 км, из них на 150 км – ликвидированы грунтовые разрывы. Так, благодаря высокому темпу работ и своевременному финансированию уже в ноябре 2024 года весь маршрут Южно-Сахалинск – Ноглики будет полностью в асфальтобетоне.

Работы продолжатся далее – от Ногликов до Охи с 665-го по 719-й км. Это один из самых сложных участков трассы А-393, так как проходит в сложных геологических условиях. Работы планируют провести здесь в два этапа. Для усиления несущей способности дорожной одежды в рамках проекта также выполнят работы по стабилизации грунта с применением ресайклера.