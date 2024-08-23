В Курганской области открыли движение по участку федеральной трассы Р-254 «Иртыш» на подъезде к Тюмени

6 часов назад
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Источник:
Росавтодор
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Сегодня в формате телемоста глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков и губернатор Курганской области Вадим Шумков открыли рабочее движение по капитально отремонтированному 16-километровому участку федеральной трассы Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени.

В церемонии открытия приняли участие главный федеральный инспектор по Курганской области Артём Пушкин, начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьёв и его заместитель Вячеслав Донатов.

«Потенциал Курганской области непрерывно растет, развиваются экономика и промышленность. Значительно выросла за последние годы и активность населения, о чем свидетельствует возросшая интенсивность движения на данном участке трассы, который соединяет между собой Курган и Тюмень. Капитально отремонтированный участок обеспечит комфортный и безопасный проезд граждан. Дорожники выполнили колоссальный объем работ, в том числе заменили водопропускные трубы, что очень важно в свете последних событий, связанных с паводками. Также для обеспечения безопасности установили линии электроосвещения», – отметил Роман Новиков.

Губернатор Курганской области поблагодарил федеральных дорожников за оказанную помощь: «Большое спасибо, что два года назад отреагировали на нашу просьбу и за это время привели объект в порядок. Будем продолжать работы на федеральной трассе “Иртыш”».

Артём Пушкин отметил, что в Курганской области эффективно выполняются все поручения Президента РФ, реализуются национальные проекты. Он выразил глубокую благодарность Росавтодору за модернизацию участка трассы Р-254 «Иртыш».

В рамках капитального ремонта участок с 24-го по 40-й км стал соответствовать всем нормативным требованиям: выполнен комплекс работ по устройству дорожной одежды с уширением земляного полотна, укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки, остановочные комплексы и барьерное ограждение, обустроена площадка отдыха, появилось современное электроосвещение. Работы были закончены в срок, несмотря на сложную паводковую ситуацию весной 2024 года.

Трасса Р-254 «Иртыш» – часть стратегически важного для России направления, фактическое продолжение федеральной дороги М-5 «Урал». Она обеспечивает возрастающие потребности грузовых и пассажирских перевозок в северо-восточном направлении, являясь важным звеном межрегионального транспортного коридора.

Работы по приведению в нормативное состояние ключевых для Курганской области трасс продолжатся. Так, в ноябре 2024 года на Р-254 «Иртыш» планируется ввод в эксплуатацию участков капитального ремонта со 158-го по 161-й км и со 163-го по 166-й км. К этому же времени обновят слои износа на участке с 323-го по 343-й км в Лебяжевском районе.

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