Более 370 населенных пунктов в Псковской области обесточены из-за грозы
Прохождение грозового фронта по Псковской области вызвало волну отключений электроснабжения, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Всего в регионе 371 населенный пункт отключён от электроснабжения. Больше всего отключений зафиксировано в Куньинском, Великолукском и Псковском районах", - написал он в своем телеграм-канале.
Псковский филиал "Россети Северо-Запад" со вчерашнего вечера находится в режиме повышенной готовности. Работают 54 бригады численностью 181 человек и 56 единиц техники.
"Все усилия направлены на восстановление электроснабжения в течение сегодняшнего дня. Отдельно хочу отметить работу наших дружинников и неравнодушных жителей, которые помогают устранять последствия шторма, в том числе освобождая для проезда дороги", - добавил Ведерников.