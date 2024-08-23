На объектах электроэнергетики Западной Якутии внедряется комплексная система противоаварийной автоматики

2 часа назад
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Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
Якутскэнерго
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Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу РусГидро) Сергей Прокопенко побывал в Западном энергорайоне, где проверил ход реализации мероприятий по установке устройств локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ) и противоаварийной автоматики на объектах Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука и энергообъектах Западных электрических сетей.

Противоаварийная автоматика представляет собой комплекс автоматических устройств, предназначенных для ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистеме. Внедрение противоаварийной автоматики на объектах электросетевых и генерирующих компаний позволяет обеспечить стабильную и устойчивую работу электроэнергетической системы, предотвратить возможность развития аварий и минимизировать их последствия, что способствует повышению надежности электроснабжения потребителей.

«В рамках рабочей поездки мы проверили ход реализации внедрения противоаварийной автоматики на Каскаде Вилюйских ГЭС, генерирующем энергию для нужд Западного энергорайона Якутии. Также на станции осмотрели объекты ремонтов, обсудили текущую оперативную обстановку и другие производственные вопросы. Мероприятия по внедрению противоаварийной автоматики ведутся и в Западных электрических сетях. Эти проекты реализуются на подстанциях 220 кВ «ГПП-5» в п. Айхал, «ГПП-6» в г. Удачный и на ПС 220 кВ «Сунтар». На местах мы встретились с представителями подрядных организаций, чтобы обсудить ход работ и решить текущие вопросы, возникающие при взаимодействии со смежными подрядными организациями на объектах ЗЭС. Техперевооружение и реконструкция этих объектов позволят увеличить надежность и обеспечить бесперебойность функционирования энергетического комплекса Западной Якутии», - отметил Сергей Прокопенко.

В ходе поездки Сергей Николаевич совместно с начальником Управления капитального строительства Якутскэнерго Андреем Габинским и главным инженером Западных электрических сетей Жигжитом Доржиевым проверили ход реализации мероприятий и по другим инвестпроектам.

Так, в Айхальском РЭС Западных электрических сетей Якутскэнерго ведутся работы по установке двух выключателей на открытых распределительных устройствах (ОРУ) ПС 220 кВ «ГПП-5» в поселке Айхал и ПС 220 кВ «ГПП-6» в городе Удачный. На данный момент в городе Удачный работы близятся к завершению. В сентябре планируется выполнить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию. В поселке Айхал ввод в эксплуатацию запланирован в ноябре этого года.

В Сунтарском РЭС обсудили план мероприятий по установке третьего автотрансформатора в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар». Силовой автотрансформатор мощностью 63 МВА и весом более 100 тонн уже доставлен на территорию подстанции. Однако приступить к его установке станет возможным только после устройства фундамента под него. Выехав на ПС «Сунтар» специалисты определили мероприятия для возможности транспортировки и установки автотрансформатора на фундамент. В результате технического перевооружения мощность подстанции увеличится с 126 до 189 МВА. Установка третьего автотрансформатора позволит увеличить уровень надежности электроснабжения потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов.

По итогам поездки в Западный энергорайон первый заместитель генерального директора - главный инженер Якутскэнерго Сергей Прокопенко дал ряд поручений руководству Каскада Вилюйских ГЭС и Западных электрических сетей, которые будут способствовать своевременной реализации запланированных мероприятий инвестиционной программы.

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