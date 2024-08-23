Правительство расширило границы территории опережающего развития «Забайкалье»

28 минут назад
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Источник:
government.ru
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Границы территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации новых инвестиционных проектов. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В границы ТОР будут включены земельные участки, расположенные в Газимуро-Заводском и Забайкальском муниципальных районах, Тунгокоченском муниципальном округе и городе Чите. Это позволит создать условия для запуска инвестиционных проектов по строительству жилого квартала, разработке медно-золотого и золоторудных месторождений и созданию перерабатывающих мощностей, возведению контейнерного терминала на пограничном переходе Забайкальск – Маньчжурия.

Реализация этих проектов позволит создать около 3,6 тыс. рабочих мест и привлечь свыше 139 млрд рублей частных инвестиций.

ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

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