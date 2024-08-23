Правительство расширило границы территории опережающего развития «Забайкалье»
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации новых инвестиционных проектов. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В границы ТОР будут включены земельные участки, расположенные в Газимуро-Заводском и Забайкальском муниципальных районах, Тунгокоченском муниципальном округе и городе Чите. Это позволит создать условия для запуска инвестиционных проектов по строительству жилого квартала, разработке медно-золотого и золоторудных месторождений и созданию перерабатывающих мощностей, возведению контейнерного терминала на пограничном переходе Забайкальск – Маньчжурия.
Реализация этих проектов позволит создать около 3,6 тыс. рабочих мест и привлечь свыше 139 млрд рублей частных инвестиций.
ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.