«Россети Кубань» перевыполнили план по ремонту сетей низкого напряжения в Красногвардейском районе Адыгеи

В Адыгейском филиале «Россети Кубань» выполнили на 150% годовой план ремонтной программы распределительных сетей 10-0,4 кВ в Красногвардейском районе Республики Адыгея. Сети низкого напряжения обеспечивают электроснабжение социальных и промышленных объектов, а также населенных пунктов, где проживают порядка 32 тысяч человек.

На воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) общей протяженностью 31,5 км энергетики заменили 207 изоляторов, 15 км провода, 22 опор, а также перетяжку провода и выправку опор ЛЭП.

Специалисты также выполнили капитальный ремонт и техническое обслуживание 20 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ с заменой выключателей, трансформаторов, разъединителей и других комплектующих, благоустроили прилегающие территории и обновили диспетчерские наименования.

Комплекс технических мероприятий, выполненный на объектах электросетевого комплекса, направлен на повышение надежности электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период.