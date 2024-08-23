«Россети Северный Кавказ» готовят к зиме одну из ключевых подстанций Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» ведут ремонтные работы на подстанции 110/35/10 кВ «Зеленчук».

Энергообъект является ключевым источником электроснабжения для 50 тысяч жителей Зеленчукского района и 60 расположенных здесь социально значимых учреждений. С подстанции электроэнергия подается на всесезонный горный курорт Архыз и в Специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук. Кроме того, через питающий центр проходит транзитная линия электропередачи, снабжающая электроэнергией потребителей в Краснодарском крае.



Энергетики уже отремонтировали более 70 единиц основного и вспомогательного оборудования подстанции: силовые трансформаторы, разъединители, выключатели, трансформаторы тока, напряжения и собственных нужд.



В планах – замена коммутационного оборудования. Вместо электромеханических устройств релейной защиты и устройства резервирования отказа выключателей специалисты смонтируют новые современные отечественные аналоги, выполненные на микропроцессорной базе.



Комплекс технических мероприятий предусмотрен Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2024 год.