«Россети» определили лучшую дочернюю компанию по производственным показателям

«Россети» провели комплексный анализ деятельности филиалов и дочерних обществ в 2023 году. Оценивались надежность и качество услуг, производительность и безопасность труда, удельные затраты на техобслуживание, техперевооружение и ремонт оборудования. Лидером стала компания «Россети Ленэнерго», которая обеспечивает электроэнергией потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В зоне ее ответственности находятся почти 430 центров питания 35-220 кВ, более 28 тыс. трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 84 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи.

В 2023 году компания увеличила ключевые производственные показатели, включая отпуск электроэнергии из сети, выполнила более 26 тыс. договоров на технологическое присоединение к сети. В том числе обеспечено электроснабжение 875 социально значимых и бюджетных объектов. Одним из ключевых событий года стало открытие нового Центра управления сетями «Россети Ленэнерго», который позволил улучшить контроль за работой инфраструктуры, повысить ее надежность.

Анализ эффективности деятельности филиалов и дочерних обществ проводится ежегодно для определения и тиражирования лучших практик, принятия мер по корректировке выявленных недостатков.