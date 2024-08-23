Российские разработчики заместили большую часть импортного промышленного ПО

Современные отечественные программные продукты для промышленных предприятий ничем не уступают иностранным аналогам. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель стратегической бизнес-единицы «Автоматизация» IEK GROUP Владимир Ольхов.

Активная разработка российских платформ для автоматизации началась около восьми лет назад. С тех пор крупнейшие компании страны реализовали масштабные программы тестирования такого ПО и смогли оптимизировать его под свои задачи.

— После ухода западных вендоров работа значительной части оборудования в России оказалась под угрозой, — говорит Владимир Ольхов. — Но отечественные разработчики приняли этот вызов и нашли решения для сложных задач. Объединение их усилий позволило не только выпустить на рынок эффективные и востребованные бизнесом цифровые продукты, но и поддержало общий государственный вектор на достижение технологического суверенитета. В этом контексте реализация программы импортозамещения как промышленного ПО, так и средств для разработки этих программных продуктов, идет успешно.

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