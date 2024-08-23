«Саратовские РС» повысили надежность электроснабжения потребителей в Озинском и Перелюбском районах

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» отремонтировали линию электропередачи (ЛЭП) 110 кВ Урожайная-Перелюбская (с отпайкой на ПС 110/10 кВ «Николаевка»). В ходе выполнения ремонтных работ энергетики заменили на ЛЭП 366 изоляторов, установили 2 бандажа на грозотросе.

В ходе низовых работ отремонтировали 4 фундамента и 129 контуров заземления опор, обновили на них постоянные обозначения.

ЛЭП задействована в электроснабжении 4 подстанций в Перелюбском и Озинском районах: 110/35/10 кВ «Перелюбская» и 110/35/10 кВ «Урожайная», 110/10 кВ «Новая Покровская» и 110/10 кВ «Николаевка», которые, в свою очередь, обеспечивают электроснабжение 23 сел, поселков и хуторов, в том числе и районного центра Перелюбского района – села Перелюб. В населенных пунктах проживают порядка 9 тыс. человек, работают социально значимые объекты, предприятия сельского хозяйства, связи, объекты коммунальной инфраструктуры.

Ремонт ЛЭП выполнен в ходе реализации годового плана работ по техническому обслуживанию и ремонтам электросетевого комплекса «Россети Волга».

Ремонтные работы повысили надежность эксплуатации электросетевого объекта, в т.ч. для бесперебойного электроснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов.