Уральские инженеры проектируют самый большой в мире вентилятор для сверхглубоких шахт

Новая разработка защитит шахтеров от ядовитых газов на выработках любой глубины.

Ученые Уральского государственного горного университета и конструкторы Артемовского машиностроительного завода «ВЕНТПРОМ» проектируют уникальный подземный шахтный вентилятор. Он сможет эффективно проветривать рудники, глубина которых превышает 1 км.

«Шахтные вентиляторы устанавливаются, как правило, на поверхности земли. Это большие агрегаты, которые за секунду пропускают объемы воздуха, сопоставимые с размерами стадиона. Но сегодня их недостаточно: шахты уходят под землю до 1300 – 1700 км и более. На одном из рудников в Норильске, например, добыча ведется на глубине почти 2 км. В таких условиях полностью обеспечить подземную выработку очищенным от вредных газов воздухом очень трудно», – рассказывает директор Высшей школы горных инженеров УГГУ Вадим Минин.

Уральские горняки предлагают размещать вентилятор прямо в шахте, на максимальной глубине. Для создания кожуха вентилятора будет использован окружающий горный массив. Каждую лопатку устройства закрепят на тележке, оснащенной электроприводом.

То, что такая модель подземного вентилятора будет работоспособна, показали эксперименты, проведенные в новой аэродинамической трубе, которая недавно была разработана инженерами завода «ВЕНТПРОМ» и Уральского горного университета. Аэротруба способна моделировать движение воздушных потоков и перепады давления внутри крупных объектов.

По предварительным оценкам, диаметр подземного вентилятора превысит 100 м, за секунду он будет перегонять порядка 6 тыс. м куб. воздуха. Проектируемый вентилятор станет самым большим в мире.

По словам разработчиков, новая технология будет востребована на крупнейших горнодобывающих предприятиях России и Беларуси, которые ведут добычу на большой глубине. Потенциальные заказчики принимают участие в обсуждении проекта. Ожидается, что он будет готов в следующем году.