Астраханский предприниматель незаконно потребил электроэнергию почти на 20 млн рублей

В Камызякском районе Астраханской области энергетики филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности МВД пресекли сразу два крупных факта хищения электроэнергии. Рейдовым мероприятиям предшествовал дистанционный анализ потребления энергоресурса для адресного обнаружения нарушителей.

У одного из местных предпринимателей энергетики зафиксировали сразу два факта незаконного вмешательства в энергосистему. На одном из сельхозобъектов бизнесмена специалисты обнаружили самовольное подключение трансформаторной подстанции к воздушной линии электропередачи для полива сельхозугодий. Объем бездоговорного потребления электроэнергии составил почти 2 млн кВт*ч. Такая «экономия» будет стоить предпринимателю почти 16 млн рублей.

На втором объекте этот же предприниматель нарушил целостность пломб электросчётчика, вмешался в заводские настройки, что привело к его остановке. Специалисты Камызякского района электрических сетей составили акт безучетного энергопотребления в объеме 436 тыс. кВт*ч. Прибор учета электроэнергии изъят представителями МВД для экспертизы и дальнейшего привлечения виновных лиц к ответственности. Ему грозит штраф почти на 4 млн рублей.

Похищенного объема электроэнергии при законном потреблении собственнику хватило бы на 12 лет и 5 лет соответственно. А сумма ущерба превышает объем возмещений по безучетным и бездоговорным потреблениям за первое полугодие 2024 года в целом по филиалу.

Отметим, что любое несанкционированное вмешательство в работу электрооборудования чревато не только уголовной ответственностью и денежными штрафами, но и перебоями в электроснабжении, выходом из строя техники и смертельным поражением током, в том числе ничего не подозревающих граждан. Энергетики просят сообщать об известных случаях электроворовства на сайте компании или оставлять обращения по телефону горячей линии 8 800 220 0 220 (круглосуточно, анонимно).