Энергетики построили электросетевую инфраструктуру для производственного комплекса в Сергиевом Посаде

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Специалисты «Мособлэнерго» завершили строительство электросетевой инфраструктуры для технологического присоединения производственного комплекса по изготовлению навесных фасадов в Сергиевом Посаде. Мощность, заявленная потребителем, составила 670 кВт.

В августе текущего года энергетики выполнили строительство однотрансформаторной КТП в габаритах 1000 кВА с силовым трансформатором на 630 кВА. В перспективе данное силовое оборудование возможно заменить на более мощное. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2024 года. Предприятие обеспечит около 100 высокооплачиваемых рабочих мест.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.