Глава Минпромторга России Антон Алиханов возглавил Наблюдательный совет ФРП

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило новый состав Наблюдательного совета Фонда развития промышленности, срок полномочий которого составляет 5 лет. Наблюдательный совет ФРП избрал своим председателем главу Минпромторга России Антона Алиханова. Ранее этот пост занимал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности также принял решение снизить процентную ставку по льготным займам до 1% в рамках программы «Лизинговые проекты» при приобретении промышленного оборудования, произведенного в России, а также расширил перечень этого оборудования новой группой из отрасли тяжелого машиностроения.

«ФРП активно финансирует производителей станкоинструментальной продукции. Программа «Проекты развития» позволяет станкостроителям модернизировать производственные мощности и увеличить объемы выпускаемой продукции, программа «Лизинговые проекты» делает станки и промышленных роботов доступнее для потребителей и стимулирует спрос на промышленное оборудование, произведенное в России. В целях дальнейшего стимулирования российских производителей мы приняли решение снизить ставку по программе ФРП «Лизинговые проекты» до 1%, если целью является приобретение отечественного промышленного оборудования», – прокомментировал решение Наблюдательного совета глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Кроме того, по итогам заседания перечень продукции для программы «Маркировка товаров» также расширен – на 13 групп. Теперь производители смогут воспользоваться льготными займами Фонда на сумму до 50 млн рублей для целевой закупки оборудования для цифровой маркировки «Честный знак». В частности, в список попали товары легкой промышленности, технические средства реабилитации, ветеринарные лекарственные препараты, фотокамеры, велосипеды, шины и покрышки, корма для животных, обувь, красная икра, безалкогольное пиво, духи и туалетная вода, консервированные продукты и пищевые растительные масла. Минпромторг России поэтапно расширяет перечень обязательной к цифровой маркировке продукции. Эта мера помогает отследить движение товаров от производителя до прилавка, что позволяет эффективно бороться с контрафактом и нелегальным оборотом продукции.

На заседании Наблюдательного совета подвели промежуточные итоги работы Фонда развития промышленности в 2024 году. Всего на 1 августа 2024 года Фонд профинансировал 1665 промышленных проектов на общую сумму порядка 549,5 млрд рублей, по 849 проектам уже запущены новые производства или увеличен выпуск заявленной продукции. При этом количество полностью возвращенных займов составило 769, а общая сумма вернувшихся в ФРП средств – 209 млрд рублей. Более 1200 уникальных промышленных предприятий воспользовались льготным финансированием Фонда за это время.

ФРП также выступает оператором Кластерной инвестиционной платформы (КИП) и проводит комплексную экспертизу инвестиционных проектов, консультирует заемщиков в целях их доработки, а также осуществляет мониторинг реализации. Решение о поддержке проекта с использованием механизма КИП принимает межведомственная комиссия при Минпромторге России. На сегодняшний день льготная ставка по КИП составляет 8,4% годовых, одобрено 40 проектов по механизму КИП на общую сумму кредитов 579 млрд рублей.