КРУЭ-110 кВ ЗЭТО внесено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации

Как отмечают аналитики Норникеля, в мае текущего года ее цены выросли до рекордного уровня в почти $11 000 за тонну на фоне сокращения поставок, санкций Запада против меди российского происхождения и активности инвесторов, подогреваемой ожиданиями снижения процентных ставок и долгосрочным дефицитом на рынке металла. Позже коррекция цены была вызвана спадом в крупнейших экономиках, снижением с...