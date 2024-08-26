КРУЭ-110 кВ ЗЭТО внесено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации
26 авг. 2024, 15:00:00
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Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ-110 кВ) нашего производства внесены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Реестровая запись № 10552138. Дата внесения в реестр: 24.07.2024.
Заказчику это дает возможность применять в проектах полностью российское решение в рамках государственной политики импортозамещения, а поставщику участвовать в госзакупках с соответствующими требованиями.
Мы гордимся тем, что наша продукция соответствует высоким стандартам и требованиям российского рынка и вносит большой вклад в развитие отечественной экономики.
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