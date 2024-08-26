Подписчикам RC Плюс доступны данные о международных разработках в области технологий кабельного производства

Вот уже 25 лет независимое отечественное отраслевое электронное СМИ портал RusCable.Ru рассказывает о кабельном рынке и кабельном бизнесе, о событиях, влияющих на данный промышленный сектор и о людях, которые производят продукт без которого пока невозможно представить энергетику, связь, ЖКХ, строительство, транспорт – кабелей и проводов. Мы общаемся с экспертами, собираем и обрабатываем данные, выстраиваем деловые связи, рассказываем о событиях в мире и России. Эта информация напрямую влияет на рынок – создаются новые деловые партнерства, развивается вся отрасль в целом.

Сегодня портал остается центральным ресурсом на котором можно найти любую информацию о рынке – мнения, контакты, продукцию и продавцов. Данные о компаниях можно также проверить с помощью сервисов доверия, разработанных медиахолдингом.



Портал существует за счет самообеспечения, партнерских проектов и рекламодателей. Однако, два года назад руководством портала было принято решение о том, чтобы добавить популярную в электронных СМИ функцию “подписка”. Подписка – это платный абонемент, который позволяет получить доступ к закрытой информации: экспертным статьям, полным базам данных, аналитике и всем новостям рынка. И как показала практика, направление было выбрано верное. За время существования формата подписки опубликовано более 1000 статей и новостей, а в число соавторов вошли ведущие эксперты и представители кабельного бизнес-сообщества.

Один из разделов, доступ к которым открыт только для подписчиков, является раздел “Новости кабельного рынка зарубежом”. Ежемесячно там выходит 5-15 заметок, которые нельзя найти в российском сегменте сети Интернет.

Новостные заметки августа 2024 года:

Сейчас к выходу в RC Плюс редакцией готовится несколько экспертных статей.

RC Плюс – это возможность получить доступ к эксклюзивной информации по энергетике и кабельному бизнесу. Подключите подписку за 2 500 рублей в месяц для физлиц и 64 000 для организаций.

Оформить подписку https://www.ruscable.ru/plus/ Подробности и помощь у менеджеров портала +7 495 229 33 36, mail@ruscable.ru.