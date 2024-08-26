Правительство выделило финансирование на ремонт дорожной инфраструктуры в Псковской области

В Псковскую область будет направлено 300 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений. Распоряжение об этом подписано.

С помощью федерального финансирования будут выполнены работы по капитальному ремонту улицы Германа в Пскове, которая является подъездной дорогой к Псковскому международному аэропорту «Княгиня Ольга». Это позволит увеличить пропускную способность подъезда к аэропорту и повысить безопасность дорожного движения.

Средства поступят из резервного фонда Правительства.