«Россети Северный Кавказ» подключили к сетям стройплощадку ОЭЗ «Грозный»

Специалисты ПАО "Россети Северный Кавказ" подключили к сетям стройплощадку особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Грозный" в Чечне.

Как сообщается в телеграм-канале ПАО "Россети", мощность присоединения составила 3,4 МВт, на следующем этапе планируется ее увеличение до 40 МВт. Для этого энергетики построят более 37 км линий электропередачи 10 кВ и 110 кВ и новую подстанцию 110 кВ.

ОЭЗ "Грозный" образована в столице Чечни. Основные цели проекта - развитие производственного потенциала, привлечение инвестиций, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Резидентами ОЭЗ станут предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, производители стройматериалов, логистические и ИТ-компании.

ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа.