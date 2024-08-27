Автоматические выключатели ВА50 с электромагнитным приводом на постоянный ток: удобство и надёжность в одном комплекте
КЭАЗ дополнили комплектацию автоматических выключателей в литом корпусе серий ВА52, ВА53, ВА55, ВА56 приводом на постоянный ток с номинальным напряжением 220 В.
Его основное предназначение – ручное или дистанционное включение и отключение автоматических выключателей ВА52, ВА53, ВА55, ВА56 в любых условиях: от номинальной нагрузки до номинальной включающей способности выключателя.
Электромагнитный привод - это надежное электромеханическое устройство с простой конструкцией. Он соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ГОСТ Р 50030.2 и выглядят как отдельный блок, установленный на крышке автоматического выключателя.
Привод обеспечивает возможности:
- Дистанционного отключения автоматических выключателей ВА52, ВА53, ВА55, ВА56., в том числе – с помощью кнопок, ключей управления,
- Управления автоматическими выключателямиВА52, ВА53, ВА55, ВА56, при отсутствии напряжения в цепи посредством рукоятки ручного оперирования приводом.
Преимущества использования привода:
- Подходят для использования в суровых условиях эксплуатации - диапазон рабочих температур от -50 до +55°C;
- Стабильное управление автоматическим выключателем в диапазоне рабочего напряжения в цепи управления приводом от 0,85 до 1,1 В;
- Бюджетная стоимость.
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