Автоматические выключатели ВА50 с электромагнитным приводом на постоянный ток: удобство и надёжность в одном комплекте

КЭАЗ дополнили комплектацию автоматических выключателей в литом корпусе серий ВА52, ВА53, ВА55, ВА56 приводом на постоянный ток с номинальным напряжением 220 В.

Его основное предназначение – ручное или дистанционное включение и отключение автоматических выключателей ВА52, ВА53, ВА55, ВА56 в любых условиях: от номинальной нагрузки до номинальной включающей способности выключателя.

Электромагнитный привод - это надежное электромеханическое устройство с простой конструкцией. Он соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ГОСТ Р 50030.2 и выглядят как отдельный блок, установленный на крышке автоматического выключателя.

Привод обеспечивает возможности:

Дистанционного отключения автоматических выключателей ВА52, ВА53, ВА55, ВА56., в том числе – с помощью кнопок, ключей управления,

Управления автоматическими выключателямиВА52, ВА53, ВА55, ВА56, при отсутствии напряжения в цепи посредством рукоятки ручного оперирования приводом.

Преимущества использования привода:

Подходят для использования в суровых условиях эксплуатации - диапазон рабочих температур от -50 до +55°C;

Стабильное управление автоматическим выключателем в диапазоне рабочего напряжения в цепи управления приводом от 0,85 до 1,1 В;

Бюджетная стоимость.

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