Энергетики установили и заменили более 19 тыс. приборов учета электрической энергии в Подмосковье с начала года

Специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года установили и произвели замену 19 529 приборов учета электрической энергии у потребителей, технологически присоединенных к электрическим сетям компании на территории Московской области.

Наибольшее количество приборов установлено в Раменском городском округе. С января по июль месяц текущего года энергетики смонтировали в населенных пунктах округа 6 477 приборов учета.

Также большое количество ПУЭЭ смонтировано в Люберецком г. о. — 1 121 прибор учета, в г.о Кашира — 723 прибора учета, в г. о. Серпухов — 470 приборов учета электрической энергии у действующих и вновь присоединенных потребителей.

Устанавливаемые интеллектуальные приборы учета электрической энергии самостоятельно транслируют данные о потреблении в режиме реального времени и избавляют потребителей от необходимости передавать показания счетчика вручную.

«С 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии от потребителей, проживающих в частных домах, а также организаций перешла к сетевым компаниям. Бесплатная замена приборов учета с последующим их допуском в эксплуатацию осуществляется «Мособлэнерго» по заявлению при истечении срока эксплуатации прибора или поверки, выходе его из строя или утрате. При этом обязанность бесплатно произвести установку или замену прибора учета возникает у «Мособлэнерго» только в случае наличия у потребителя непосредственного или опосредованного присоединения и в процессе нового технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям компании», - отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что в соответствии с 522-ФЗ бесплатная установка, замена приборов учета в многоквартирных домах, в нежилых помещениях МКД, а также допуск приборов в эксплуатацию при истечении срока эксплуатации или поверки, выходе из строя или утрате, осуществляется организацией - гарантирующим поставщиком, с которым у собственников (владельцев) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме заключены договоры энергоснабжения.

Работа по установке новых приборов осуществляется специалистами «Мособлэнерго» круглый год на всей территории обслуживания в городских округах Подмосковья.