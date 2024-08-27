Казахстан и Россия построят два энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2, сообщили в "Самрук-Казына".

В рамках инвестиционного проекта "Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков №№3,4" подписали ЕРС-контракт* российско-казахстанским Консорциумом.

Он предусматривает проектирование, поставку оборудования и строительство "под ключ" энергоблоков №3 и №4 мощностью 540 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию энергоблока №3 запланирован на 2028 год и энергоблока №4 на 2030 год. После завершения строительства, общая мощность Экибастузской ГРЭС-2 составит 2080 МВт.

"Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств и льготного займа, предоставляемого российскими финансовыми институтами по субсидированной ставке вознаграждения в рамках экспортной программы, - сообщили в фонде.

В этом году по проекту планируется разработка проектно-сметной документации, размещение заказа на основное и вспомогательное оборудование, а также подготовительные строительно-монтажные работы.

* ЕРС-контракт – договор на строительство от проекта до запуска, то есть "под ключ".