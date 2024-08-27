Новый ГОК строят в Забайкалье на месторождении золота

27 авг. 2024, 17:45:07
333
Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
Чита.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Новый горно-обогатительный комбинат (ГОК) строят на месторождении золота «Железный кряж» в Калганском районе Забайкальского края, рассказал глава района Сергей Егоров во время круглого стола «Герои. Победы. Будущее».

— Благодаря вхождению в ДФО, благодаря появлению ТОР «Забайкалье», у нас продолжают развиваться крупные инвестиционные проекты. Это и в сфере горнодобывающих отраслей, и в сфере сельского хозяйства. Сейчас у нас активно ведется разработка и строительство одновременно горно-обогатительного комбината на месторождении «Железный кряж» — это в районе села Козлово. Предприятие еще не вышло на проектную мощность, но я надеюсь, что будет всё хорошо там, — сообщил Сергей Егоров.

Месторождение «Железный кряж» расположено на территории Калганского района Забайкальского края в 37 км на северо-востоке от районного центра Калга. Лицензия на геологическое изучение, включающее поиски и оценку, разведку и добычу полезных ископаемых месторождения «Железный кряж», принадлежит компании АО «Висмут».

АО «Висмут» — горно-обогатительного комбинат, который будет перерабатывать ежегодно 2,5 млн тонн железной и 850 тыс. тонн золотосодержащей и железозолотосодержащей руды после запуска 2 очередей в 2025 году. Объем инвестиций в создание нового предприятия составит более 7,9 млрд рублей.

ГОК работает с 2021 года, сейчас активно строится вахтовый поселок для работников, вся необходимая инфраструктура и само предприятие. Для предприятия уже закладывается фундамент. Конец строительства планируется на второй квартал 2025 года.

Управляет организацией «Висмут» московская компания «Геопромайнинг», владелец компании, по данным РБК, Роман Троценко. Его журнал Forbes поместил на 53-е место в рейтинге миллиардеров России, состояние оценивают в 2,8 миллиарда долларов.

На сайте компании говорится, что планируется добывать золотосодержащую и железную руду и производить золото, высококачественный железорудный концентрат. Запланировано строительство горно-обогатительного комбината, который будет перерабатывать ежегодно 2,5 млн тонн железной и 850 тыс. тонн золотосодержащей руды, при этом объем инвестиций в создание нового предприятия составит более 7,9 млрд рублей.

АО «Висмут» планирует строительство ГОК, отработка месторождения на золото предполагается открытым способом. Согласно разработанному институтом «Иргиредмет» технологическому регламенту, годовая производительность ГОК составит 700 тыс. тонн руды. При этом, по сведениям компании, годовой объём производства золота составит 1,5 тонны.

По данным системы «Контур.Фокус», АО «Висмут» образовано в 2009 году и зарегистрировано в Калганском районе. Управляет акционерным обществом ООО «Геопромайнинг», зарегистрированная в Москве (конечный владелец ООО — фирма из Объединенных Арабских Эмиратов). Президент управляющей компании — Роман Худолий. Компания за 2023 год заработала 4,9 миллиарда рублей с чистой прибылью в 2 миллиарда рублей. Результаты предыдущего года хуже — 547 миллионов рублей выручки и убыток в 377 миллиона рублей.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!
Банк ДОМ.РФ финансирует строительство жилого комплекса в Ижевске
27 авг. 2024, 14:45:10
Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование на строительство жилого комплекса «Сенатор» на 430 квартир в Ижевске. Кредит в размере 1,5 млрд рублей получила группа компаний «Федерация». Жилой комплекс «Сенатор» общей площадью 30 тыс. кв. м расположен в 3 километрах от центра города в районе, обеспеченном инфраструктурой: рядом расположены школы, детские с...
ВТБ предоставил 3,6 млрд руб. на строительство первого в миллионном Челябинске аквапарка
27 авг. 2024, 13:15:00
ВТБ предоставил кредит на сумму 3,6 млрд рублей застройщику первого в Челябинске аквапарка, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Заемные средства предоставлены на 10 лет по программе льготного кредитования на строительство отелей в России. Аквакомплекс площадью более 37 тыс. кв. метров будет включать в себя 13 бассейнов, 13 водных аттракционов, четырехзвездочный отель со 153 номерами об...
Инвестиционный комитет ДНР одобрил девять масштабных инвестпроектов
27 авг. 2024, 12:30:00
Инвестиционный комитет Донецкой Народной Республики (ДНР) рассмотрел и одобрил девять масштабных инвестиционных проектов, которые будут реализованы в регионе. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. "На очередном заседании инвесткомитета рассмотрели проекты, связанные со строительством многоквартирных жилых домов, торговых центров, предприятия по производству и переработке продук...
На базе «Полипласт Новомосковск» запустили уникальное в России производство
27 авг. 2024, 11:30:03
24 августа на базе «Полипласт Новомосковск» открыли уникальный и единственный в России производственный комплекс по выпуску технологичных высокомолекулярных полимеров. Ключевой особенностью проекта является технология получения основы полимера, разработанная в научном центре компании и не имеющая аналогов в нашей стране. В торжественной церемонии запуска нового производства приняли...
Правительство направит более 3,7 млрд рублей на продолжение обеспечения школ, колледжей и избиркомов высокоскоростным доступом к интернету
27 авг. 2024, 11:15:03
Свыше 3,7 млрд рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на оказание услуг по обеспечению школ, колледжей и избирательных комиссий высокоскоростным и защищённым доступом к интернету. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение позволит продолжить обеспечивать доступом к интернету не менее 49,2...
Автомобильный и экопромышленный кластеры построят в ТиНАО
27 авг. 2024, 10:45:05
Два новых крупных промышленных кластера — автомобильный и экопромышленный — построят в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина на территории Новой Москвы город локализует два новых промышленных межотраслевых кластера — автомобилестроительный и экопромышленный. Земельные участки под ра...
В ЕАО построят три путепровода через Транссибирскую магистраль
27 авг. 2024, 10:15:05
Строительство трех путепроводов через Транссибирскую магистраль и моста через реку Икуру на территории Еврейской автономной области (ЕАО) утверждено правительством РФ. Проект будет реализован по концессионному соглашению, которое заключат до конца года, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. "Правительственной комиссией под председательством полномочного представителя...
Мост смерти в Забайкалье планируют восстановить
27 авг. 2024, 09:59:44
Мост через реку Витим, который находится рядом с поселком Куанда в Каларском округе Забайкальского края и считается одним из самых опасных мостов в мире, планируют восстановить силами компании РЖД, сообщил во время круглого стола «Герои. Победы. Будущее» глава округа Владимир Устюжанин. Мост через Витим построили в начале 80-х годов прошлого века как временный на время строительства...
Три новых железнодорожных маршрута проложат через Забайкалье
26 авг. 2024, 17:15:19
Три новых железнодорожных маршрута проложат через Забайкалье в Китай. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале. По его словам, новые маршруты будут организованы совместно с РЖД. Это Забайкальск – Маньчжурия, Иркутск – Маньчжурия и Москва – Пекин.
В Солнцеве построят жилой и деловой кварталы по программе комплексного развития территорий
26 авг. 2024, 14:15:12
Инвестиции в проекты составят почти 64 миллиарда рублей. Правообладатель участка и назначенный городом оператор реализуют в Солнцеве два проекта комплексного развития территорий (КРТ). Это обеспечит район деловой, социальной и спортивной инфраструктурой. «Два проекта редевелопмента в Солнцеве предполагают строительство на участках общей площадью дев...
Правительство выделило финансирование на ремонт дорожной инфраструктуры в Псковской области
26 авг. 2024, 14:00:12
В Псковскую область будет направлено 300 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений. Распоряжение об этом подписано. С помощью федерального финансирования будут выполнены работы по капитальному ремонту улицы Германа в Пскове, которая является подъездной дорогой к Псковскому международному аэропорту «Кня...
Более 2,3 тысячи дополнительных рабочих мест появится в ТиНАО благодаря двум новым проектам
26 авг. 2024, 13:30:00
По программе стимулирования создания мест приложения труда в ТиНАО построят два новых объекта общественно-деловой инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда, чтобы решить вопрос дефицита новых рабочих мест...
Банк ДОМ.РФ финансирует строительство жилого комплекса на 900 квартир в Екатеринбурге
26 авг. 2024, 13:00:00
Банк ДОМ.РФ предоставил финансирование в сумме 5,8 млрд рублей для строительства нового жилого комплекса «Базовый» в Екатеринбурге на пересечении улицы Адамова и Базового переулка. Проект реализует ГК «Страна Девелопмент». Проект предполагает закрытый двор, строительство паркинга на 499 машиномест. Комплекс отличается хорошей транспортной до...
В Гатчинском районе Ленинградской области приступили к реконструкции очередного участка трассы Р-23
26 авг. 2024, 12:00:00
Еще один участок федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь в Гатчинском районе Ленинградской области переведут в шестиполосное исполнение. На эти цели потребуется свыше 14 млрд руб. Работы развернутся на участке с 59-го по 68-й км, при этом дорога от деревни Старые Черницы в сторону Пскова будет построена с нуля, трас...
Резидент АЗРФ приступил к строительству первого современного проекта в Заполярье на площади более 7 га
26 авг. 2024, 10:30:00
Группа «Самолет» объявила о старте строительства своего первого проекта в Арктике — «Кольские Огни» в городе Кола Мурманской области. Главной особенностью нового жилого квартала станут монолитные дома, устойчивые к изменению климата, низкая плотность застройки при наличии всей необходимой для жизни социальной и коммерческой инфраструктуры, а также современное благоуст...
В Курганской области открыли движение по участку федеральной трассы Р-254 «Иртыш» на подъезде к Тюмени
23 авг. 2024, 17:15:04
Сегодня в формате телемоста глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков и губернатор Курганской области Вадим Шумков открыли рабочее движение по капитально отремонтированному 16-километровому участку федеральной трассы Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени. В церемонии открытия приняли участие главный федеральный инспектор по Курганской области Артём Пушкин, начальник ФКУ Упрдор...
К концу 2025 года к нормативу приведут 87% трассы А-392 Южно-Сахалинск – Холмск
23 авг. 2024, 15:45:14
23 августа глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков в ходе рабочего визита в Дальневосточный федеральный округ на 10-м км трассы А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков провел производственное совещание. На повестке дня – развитие федеральных дорог А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков и А-392 Южно-Сахалинск – Холмск, а также повышение безопасности дорожного движения. В чи...
Под Казанью за счет займа ФРП открыли современный завод по производству полимерных труб
23 авг. 2024, 15:30:14
Компания «РГК» открыла в селе Богородское Республики Татарстан новый завод по производству полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой. Они используются в ЖКХ, строительстве и сельском хозяйстве. Первые партии продукции поставлены для водоканалов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Инвестиции в создание нового производства превысили 500 млн рублей. Из них 215 млн...
Железнодорожники обновили 330 км пути на Западно-Сибирской магистрали с начала ремонтно-путевой кампании
23 авг. 2024, 15:00:04
На Западно-Сибирской магистрали за время кампании по ремонту пути, стартовавшей с апреля 2024 года, железнодорожники обновили 330 км, заменили 100 стрелочных переводов. Реконструкция завершена в том числе на самых сложных участках – Карбышево-2 – Фадино и Артышта-2 – Аламбай. Для сокращения сроков ремонта и минимизации его влияния на график движения поездов часть работ проводи...
Четыре участка по программе КРТ реорганизуют в Тропарево-Никулине
23 авг. 2024, 14:00:04
Инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки в районе Тропарево-Никулино общей площадью почти 23 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.  «Сегодня в районе Тропарево-Никулино реализуют уже четыре...