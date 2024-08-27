Новый ГОК строят в Забайкалье на месторождении золота

Новый горно-обогатительный комбинат (ГОК) строят на месторождении золота «Железный кряж» в Калганском районе Забайкальского края, рассказал глава района Сергей Егоров во время круглого стола «Герои. Победы. Будущее».

— Благодаря вхождению в ДФО, благодаря появлению ТОР «Забайкалье», у нас продолжают развиваться крупные инвестиционные проекты. Это и в сфере горнодобывающих отраслей, и в сфере сельского хозяйства. Сейчас у нас активно ведется разработка и строительство одновременно горно-обогатительного комбината на месторождении «Железный кряж» — это в районе села Козлово. Предприятие еще не вышло на проектную мощность, но я надеюсь, что будет всё хорошо там, — сообщил Сергей Егоров.

Месторождение «Железный кряж» расположено на территории Калганского района Забайкальского края в 37 км на северо-востоке от районного центра Калга. Лицензия на геологическое изучение, включающее поиски и оценку, разведку и добычу полезных ископаемых месторождения «Железный кряж», принадлежит компании АО «Висмут».

АО «Висмут» — горно-обогатительного комбинат, который будет перерабатывать ежегодно 2,5 млн тонн железной и 850 тыс. тонн золотосодержащей и железозолотосодержащей руды после запуска 2 очередей в 2025 году. Объем инвестиций в создание нового предприятия составит более 7,9 млрд рублей.

ГОК работает с 2021 года, сейчас активно строится вахтовый поселок для работников, вся необходимая инфраструктура и само предприятие. Для предприятия уже закладывается фундамент. Конец строительства планируется на второй квартал 2025 года.

Управляет организацией «Висмут» московская компания «Геопромайнинг», владелец компании, по данным РБК, Роман Троценко. Его журнал Forbes поместил на 53-е место в рейтинге миллиардеров России, состояние оценивают в 2,8 миллиарда долларов.

На сайте компании говорится, что планируется добывать золотосодержащую и железную руду и производить золото, высококачественный железорудный концентрат. Запланировано строительство горно-обогатительного комбината, который будет перерабатывать ежегодно 2,5 млн тонн железной и 850 тыс. тонн золотосодержащей руды, при этом объем инвестиций в создание нового предприятия составит более 7,9 млрд рублей.

АО «Висмут» планирует строительство ГОК, отработка месторождения на золото предполагается открытым способом. Согласно разработанному институтом «Иргиредмет» технологическому регламенту, годовая производительность ГОК составит 700 тыс. тонн руды. При этом, по сведениям компании, годовой объём производства золота составит 1,5 тонны.

По данным системы «Контур.Фокус», АО «Висмут» образовано в 2009 году и зарегистрировано в Калганском районе. Управляет акционерным обществом ООО «Геопромайнинг», зарегистрированная в Москве (конечный владелец ООО — фирма из Объединенных Арабских Эмиратов). Президент управляющей компании — Роман Худолий. Компания за 2023 год заработала 4,9 миллиарда рублей с чистой прибылью в 2 миллиарда рублей. Результаты предыдущего года хуже — 547 миллионов рублей выручки и убыток в 377 миллиона рублей.